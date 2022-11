Il fedele lo dice dopo saecula saeculorum - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il fedele lo dice dopo saecula saeculorum. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : AMEN

Significato/Curiosita : Il fedele lo dice dopo saecula saeculorum

Omnia saecula saeculorum detta o cantata ad alta voce. durante la consacrazione, il sacerdote s'inginocchia appena ha consacrato il pane e dopo l'elevazione...

Significati, vedi amen (disambigua). "amen" decorato dal libro miniato del discorso della montagna disegnato da owen jones, pubblicato nel 1845. amen è una parola... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 20 novembre 2022

