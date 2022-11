L elegante taccuino nero usato da Hemingway - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L elegante taccuino nero usato da Hemingway. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : MOLESKINE

Significato/Curiosita : L elegante taccuino nero usato da hemingway

moleskine è una marca di taccuini, agende, guide da viaggio, quaderni, borse, valigie ed album prodotti da moleskine spa, una società italiana con sede... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 20 novembre 2022

Altre definizioni con elegante; taccuino; nero; usato; hemingway; elegante abito femminile; elegante , raffinato; Può essere fiorita, limpida, elegante , ampollosa..; Un elegante parco che prevede muschio, pietre, vialetti e piccoli laghi; taccuino del bridgista; taccuino per annotazioni; Scritta nel taccuino ; L Emil autore de Il taccuino di Talamanca; L ha nero chi si è svegliato male; È nero per i Francesi; Menzognero , diffamatorio; È ottimo anche nero o grigio; Interrotto o disusato ; I n liquore spesso usato dal pasticciere; È stato usato a lungo come insetticida; Può essere causato da una collisione in mare; L hemingway scrittore de Il vecchio e il mare; _ hemingway , la protagonista di Manhattan; L hemingway premio Nobel per la Letteratura; L hemingway premio Nobel; Cerca nelle Definizioni