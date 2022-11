Un contenitore infrangibile per il latte - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un contenitore infrangibile per il latte. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : TETRAPAK

Significato/Curiosita : Un contenitore infrangibile per il latte

Emicranie; inoltre vomitava spesso e riusciva a nutrirsi soltanto con del latte: per questo non andò nel convento di sicignano degli alburni cui era stato...

Per la salute collegati agli eventi del 2005. storia di tetra pak, su tetrapak.com. url consultato il 14 gennaio 2019. ^ packaging latte: la storia completa... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 20 novembre 2022

