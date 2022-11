Come gi abiti allargati in basso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Come gi abiti allargati in basso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SVASATI

Significato/Curiosita : Come gi abiti allargati in basso

Di provetta, come si usa in occidente, ma è un piccolo calice a pareti svasate, tale da consentire di bere il distillato non tutto di un fiato ma assumendo... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 20 novembre 2022

Altre definizioni con come; abiti; allargati; basso; come la barba non rasata; Stimabile come un deputato; Le piante come ellebori e anemoni; Ardenti come certi abbracci; Indossare gli abiti ; Insiemi di abiti ; abiti molto vecchi e lisi; Paillettes usate per abbellire abiti ; allargati dal calore; Incagliare nel basso fondo; Lampadine a basso consumo; Venute in basso ; Le hanno... segugio e basso tto; Cerca nelle Definizioni