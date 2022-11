In economia è una variabile causale detta anche bernoulliana - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: In economia è una variabile causale detta anche bernoulliana. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : BINOMIALE

Significato/Curiosita : In economia e una variabile causale detta anche bernoulliana

In teoria della probabilità la distribuzione binomiale è una distribuzione di probabilità discreta che descrive il numero di successi in un processo di... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 19 novembre 2022

Altre definizioni con economia; variabile; causale; detta; anche; bernoulliana; In economia sono opposte alle uscite; Edward Clyde, premio Nobel per leconomia nel 2004; Un po di economia ; Un settore trainante dell economia ; Parte invariabile del discorso; Prestiti a tasso variabile ; In certe barche è a passo variabile ; Parte variabile finale di una parola; Avverbio interrogativo con valore causale ; Elenchi detta gliati; È detta il Continente Bianco; Pianta velenosa detta anche pan di serpe; Nel tennis, cosi è detta una battuta di servizio imprendibile; Neanche considerato; anche a te... nelle risposte; Lo fu anche il severissimo Dracone; Arbusto delle Anacardiacee detto anche scornabecco; In economia è una variabile casuale detta anche bernoulliana ; Cerca nelle Definizioni