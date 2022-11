Uno che non ha bisogno di aiutanti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Uno che non ha bisogno di aiutanti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : FACTOTUM

Significato/Curiosita : Uno che non ha bisogno di aiutanti

Battaglia si conserva anche cessato lo stato di guerra o la grave crisi internazionale; agli aiutanti di battaglia, non provenienti dal servizio permanente, possa...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi factotum (disambigua). il termine latino factotum è composto dalle parole fac e totum che, tradotto... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 novembre 2022

Altre definizioni con bisogno; aiutanti; Una misura di sostegno per le famiglie più bisogno se sigla; Si offre a chi ha bisogno di un suggerimento; Non bisogno so del medico; bisogno so di un medico; Gli aiutanti dei direttori; Gli aiutanti di Gru in Cattivissimo Me; Gli aiutanti dei parroci; Gli aiutanti dei cavalieri; Cerca nelle Definizioni