Un tipo che solleva inutili complicazioni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un tipo che solleva inutili complicazioni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Un tipo che solleva inutili complicazioni

Tedesco, che determinarono la vittoria dei socialisti democratici. vistosi in minoranza, bismarck sollevò una questione costituzionale. secondo un vecchio...

Trump's immigrant mother, in the new yorker, 24 giugno 2016. ^ (en) sally mcgrane, the ancestral german home of the trumps, in the new yorker, 29 aprile 2016...