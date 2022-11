Un tasto come Esc o Alt - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un tasto come Esc o Alt. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : CANC

Significato/Curiosita : Un tasto come esc o alt

In una tastiera per computer il tasto alt alt è un tasto speciale che serve per cambiare (dall'inglese alternate, "alternativo") la funzione degli altri...

In informatica control-alt-canc è una combinazione di tasti della tastiera dei computer ed ha lo scopo di invocare una determinata funzione in alcuni diffusi... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 novembre 2022

