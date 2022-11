È a sud della Cintura di una nota costellazione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È a sud della Cintura di una nota costellazione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 16 lettere : NEBULOSA DI ORIONE

Significato/Curiosita : E a sud della cintura di una nota costellazione

Orione (costellazione). il termine cintura di orione (cr 70) o balteo di orione, indica un insieme di tre stelle al centro della costellazione di orione...

05h 35m 17.3s, -05° 23' 28 la nebulosa di orione (nota anche come messier 42 o m 42, ngc 1976) è una delle nebulose diffuse più brillanti del cielo... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 novembre 2022

