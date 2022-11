Lo strumento per la prova del palloncino - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo strumento per la prova del palloncino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : ETILOMETRO

Significato/Curiosita : Lo strumento per la prova del palloncino

Paziente prova solo un lieve dolore ben sopportato, durante il gonfiaggio del palloncino. il movimento dei cateteri nelle arterie è indolore. la malattia...

Alcolico nel sangue di un guidatore attraverso etilometro (contea di west midlands, regno unito) l'etilometro è uno strumento di misurazione utilizzato per... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 novembre 2022

Altre definizioni con strumento; prova; palloncino; strumento da disegno; strumento a fiato dall imboccatura sottile; Lo strumento di Ravi Shankar; strumento del disegnatore; Si prova per gli sventurati; Chi le sostiene, deve prova rle; Lo si prova nelle situazioni imbarazzanti; Comprova il pagamento effettuato; Esploso come un palloncino ; palloncino pieno d acqua per fare scherzi; Gli strumenti per la prova del palloncino ; Sistema di sicurezza a palloncino per auto ing; Cerca nelle Definizioni