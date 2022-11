Sovrano del Kuwait - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sovrano del Kuwait. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Sovrano del kuwait

I sovrani del kuwait (sceicchi ed emiri) dal 1752 ad oggi sono i seguenti, tutti della dinastia sabah. linea di successione al trono del kuwait...

emiro (in arabo: , amir) significa letteralmente "comandante", persona cioè che detiene l'autorità per emettere un ordine (amr) e per vederlo eseguito...