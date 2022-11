Servono per fasciare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Servono per fasciare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : TENDE

Significato/Curiosita : Servono per fasciare

Imbottiti per mantenere la forma. questo tipo di scarpette non fornivano un vero sostegno, per cui le danzatrici erano costrette a fasciare le dita, utilizzando...

Tenda (in francese tende, in ligure, piemontese e brigasco tenda) è un comune francese di 2.102 abitanti situato nel dipartimento delle alpi marittime... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 novembre 2022

