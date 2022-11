Serve per pagare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Serve per pagare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : MONETA

Significato/Curiosita : Serve per pagare

Proteste contro la rimozione della convenzione odontoiatrica, che gli serve per pagare l'apparecchio ortodontico di lisa. guest star: dott.ssa joyce brothers...

Valore (moneta come unità di conto); mezzo di scambio nella compravendita di beni e servizi e in genere nelle transazioni commerciali (moneta come strumento... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 novembre 2022

