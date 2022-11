La .scala che sbaraglia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La .scala che sbaraglia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : REALE

Significato/Curiosita : La .scala che sbaraglia

Fossero assai superiori di numero, l'esercito greco, composto da opliti, sbaragliò i nemici nel 490 a.c. a maratona dove colse una grande vittoria. lo stesso...

Agostino reale (1790-1855) – giurista, accademico e patriota italiano alvia reale (1960) – attrice italiana basilio reale (1934-2011) – poeta italiano...

