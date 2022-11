In quello botanico non crescono verdure - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: In quello botanico non crescono verdure. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : ORTO

Significato/Curiosita : In quello botanico non crescono verdure

Lungo il fusto (francoforte) i germogli ascellari, di forma globulare, crescono alla base delle foglie principali e sono costituiti da foglioline embricate...

Stai cercando altri significati, vedi orto (disambigua). un orto casereccio verze coltivate con il termine orto si indica di solito un appezzamento di... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 novembre 2022

Altre definizioni con quello; botanico; crescono; verdure; L ultimo è quello della staffa; Per molti quello principale è la cena; È corteggiata non per quello che è ma per quello che... un giorno sarà; C è quello de la Piata; Racchiude un giardino botanico sul Lago Maggiore; Genere botanico cui appartiene lo Spillo di dama; Pianta che deve il nome al botanico Pierre Magnol; C è anche quello botanico ; Vi crescono le palme; Lo sono i vegetali che crescono nei campi coltivati; crescono anche sulle rocce; crescono negli orti; Passato di verdure ; verdure in genere; verdure molto piccole... di Bruxelles; Metodo di cottura giapponese per carni e verdure ; Cerca nelle Definizioni