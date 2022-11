Prefisso di molti sali - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Prefisso di molti sali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : IPO

Significato/Curiosita : Prefisso di molti sali

Questi acidi si usano i prefissi di-, tri- e tetra-. i sali ternari sono composti ionici che derivano dagli acidi per sostituzione di uno o più idrogeni con...

Disambiguazione – "ipo" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi ipo (disambigua). un’offerta pubblica iniziale, in sigla ipo (dall'inglese initial... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 novembre 2022

