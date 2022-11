La piazzola dove l aereo si prepara al decollo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La piazzola dove l aereo si prepara al decollo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : SCALDAMOTORI

Significato/Curiosita : La piazzola dove l aereo si prepara al decollo

Nobile decollò da ciampino con il dirigibile norge verso la norvegia per accogliere a bordo roald amundsen e lincoln ellsworth con cui ripartì l'11 maggio...

Altre definizioni con piazzola; dove; aereo; prepara; decollo; La piazzola di partenza nel gioco del golf; piazzola delimitata e coltivata a fini ornamentali; La zona dove si produce un vino in esclusiva; Il Sai di dove nti bruciata; Pretesti per sottrarsi a un dove re; Area dove i cani possono essere lasciati liberi e senza guinzaglio; La fusoliera dell aereo ; Causare l impennata dell aereo ; Un assistente sull aereo ; La consegna chi prende l aereo ; prepara no l happy hour; Si prepara con pezzetti di pesce e crostacei; prepara rsi all esame; Gustoso modo di prepara re il pollo; Vanno allacciate al decollo ; Rullano prima del decollo ; Fase che precede il decollo dell'aereo; Consente il decollo di velivoli in mare aperto; Cerca nelle Definizioni