Parità di forze - Cruciverba

Soluzione 12 lettere : EQUIPOLLENZA

Significato/Curiosita : Parita di forze

Gruppo di simmetria, le trasformazioni di parità hanno autovalori con fase diversa da ±1. il modello standard include la violazione della parità esprimendo...

Italiano, senza la necessità di ottenere l'equipollenza accademica o scolastica. si tratta di una forma di equipollenza ridotta, valida solo ed esclusivamente...

Altre definizioni con parità; forze; Con una X se ne indica la parità ; parità per ricette mediche; Si calciano se i supplementari finiscono in parità ; Indica parità nelle dosi; Privo di forze ; Comando Interforze per le Operazioni Cibernetiche; Le forze navali d uno Stato; Vi è il Castello Sforze sco; Cerca nelle Definizioni