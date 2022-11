Nuota con le bombole - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nuota con le bombole. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : SUB

Significato/Curiosita : Nuota con le bombole

Avvalendosi di attrezzature specifiche (monopinna, pinne, boccaglio o bombole) permette all'atleta il raggiungimento di velocità decisamente più elevate...

Namor il sub-mariner (namor the sub-mariner), o più semplicemente namor, alter ego di namor mckenzie, è un personaggio immaginario dei fumetti creato da... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 novembre 2022

Altre definizioni con nuota; bombole; nuota no come certi animali; nuota no nel canneto; nuota tore dallo stile anfibio; Il rischio di chi non sa nuota re; Si trova nelle bombole tte: aria __; È commercializzato anche in bombole ; Spargere un liquido tramite una bombole tta; La condizione di chi si immerge senza bombole ; Cerca nelle Definizioni