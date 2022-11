Se non ci sorride, è triste - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Se non ci sorride, è triste. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : FORTUNA

Significato/Curiosita : Se non ci sorride, e triste

Significati, vedi fortuna (disambigua). scultura della dea fortuna, tradizionalmente bendata, di annita mechelli. la definizione di fortuna varia a seconda... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 novembre 2022

Altre definizioni con sorride; triste; Lieto, sorride nte; Non disposta a sorride re; Il tempo verbale di sorride nte; Non a tutti sorride ; Se è triste finisce male; La triste zza del nostalgico; Si dice di giornata triste e nuvolosa; Sconfortato, triste ;