Manca ai castelli in aria - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Manca ai castelli in aria.



Soluzione 4 lettere : BASE

Significato/Curiosita : Manca ai castelli in aria

Di papa, attirano sempre più visitatori da roma ai castelli romani. il parco regionale dei castelli romani è un ente di tutela ambientale regionale istituito...

base è uno dei tre operatori di telefonia mobile belga. compete con proximus di proprietà di belgacom e orange. fa parte dei gruppi telenet group e kpn... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 novembre 2022

base è uno dei tre operatori di telefonia mobile belga. compete con proximus di proprietà di belgacom e orange. fa parte dei gruppi telenet group e kpn...

Altre definizioni con manca; castelli; aria; Non manca nel nécessaire di un uomo; Dove manca , c è il caos; Dopo il suo arrivo non manca mai la festa ma non è lo zio d America che viene a trovarci; Non può manca re nel bar; Veniva scavato intorno ai castelli per protezione; Un lago dei castelli Romani; Cingevano i castelli ; I due magnifici castelli di Versailles; Ilaria , conduttrice TV; Un infelice re del teatro shakespearia no; Una comproprietaria dell azienda; Si propaga nell aria ;