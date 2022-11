La lega di rame e stagno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La lega di rame e stagno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : BRONZO

Significato/Curiosita : La lega di rame e stagno

L'ottone è una lega ossidabile formata da rame (cu) e zinco (zn), simile all'oricalco. bisogna distinguere tra ottoni binari, costituiti da rame e zinco...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi bronzo (disambigua). il bronzo è una lega composta da rame e stagno; a volte può essere legata... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 novembre 2022

