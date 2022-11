L ingegneria che progetta protesi e organi artificiali - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L ingegneria che progetta protesi e organi artificiali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : BIOMEDICA

Significato/Curiosita : L ingegneria che progetta protesi e organi artificiali

L'ingegnere biomedico progetta: apparecchiature elettromedicali per la diagnosi, la terapia e la riabilitazione organi artificiali e protesi bioreattori sistemi...

Apparecchiature per risonanza magnetica nucleare l'ingegneria biomedica (o bioingegneria; da non confondersi con le biotecnologie) è un ramo dell'ingegneria... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 novembre 2022

Altre definizioni con ingegneria; progetta; protesi; organi; artificiali; È laureato in ingegneria ; Istituto universitario d ingegneria e architettura; Copia biologica ottenuta con l ingegneria genetica; Una sigla da ingegneria genetica; progetta zione grafica di caratteri di stampa; progetta to mentalmente; progetta marchi e logotipi; progetta mobili e complementi d arredo ing; Le... protesi che allungano le unghie; È usato per la realizzazione di protesi mammarie; Polimero usato nelle protesi mammarie; Una protesi da tenere in bocca, fissa o mobile; Una carenza organi ca; L organi smo che rappresenta i club europei di calcio; Due filtri dell organi smo; Provvisti d organi pungenti; Tutt altro che artificiali ; Storico marchio italiano di fibre artificiali ; Gli ingegneri che progettano organi artificiali e macchinari per diagnosi; L osservazione del territorio per mezzo di satelliti artificiali ; Cerca nelle Definizioni