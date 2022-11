Un idea non confermata - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un idea non confermata. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : IPOTESI

Significato/Curiosita : Un idea non confermata

Gianni infantino non aveva escluso che questo allargamento potesse già avvenire proprio in questa edizione del mondiale, ma l'idea è stata successivamente...

Citazioni di o su ipotesi wikizionario contiene il lemma di dizionario «ipotesi» wikimedia commons contiene immagini o altri file su ipotesi ipotesi, in dizionario... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 novembre 2022

Altre definizioni con idea; confermata; Si prende con l idea che faccia bene; __ per idea ; idea originale; Nel Rinascimento, era un idea le di perfezione estetica; Un idea non confermata ; Notizia autorevole ma non confermata pubblicamente; Valida, confermata ; Cerca nelle Definizioni