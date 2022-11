Frutti per conserve - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Frutti per conserve. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : RIBES

Significato/Curiosita : Frutti per conserve

Quale o in marmellate e confetture o altri tipi di conserve. spesso la frutta è anche un ingrediente per vari piatti, specialmente i dolci. se fresca, in...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi ribes (disambigua). ribes (l., 1753) è l'unico genere appartenente alla famiglia delle grossulariaceae... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 novembre 2022

