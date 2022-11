Un freno contro gli aumenti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un freno contro gli aumenti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CALMIERE

Significato/Curiosita : Un freno contro gli aumenti

Voce principale: freno. il freno è un dispositivo utilizzato per rallentare o bloccare il movimento di un corpo. nel caso della bicicletta, si utilizzano...

Parte degli economisti ritiene che l'uso del calmiere sia da evitare. nonostante questi problemi i calmieri sono spesso usati in occasione di crisi economiche... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 novembre 2022

