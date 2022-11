Fare __ = Avere un grosso colpo di fortuna - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fare __ = Avere un grosso colpo di fortuna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : TREDICI

Significato/Curiosita : Fare __ = avere un grosso colpo di fortuna

colpo grosso è stata una trasmissione televisiva italiana, andata in onda per 5 stagioni dal 1987 al 1992 in seconda serata sulla rete syndication italia...

Le tredici colonie, note anche come tredici colonie britanniche o tredici colonie americane, erano un gruppo di colonie del regno di gran bretagna sulla... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 novembre 2022

Le tredici colonie, note anche come tredici colonie britanniche o tredici colonie americane, erano un gruppo di colonie del regno di gran bretagna sulla... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 novembre 2022

Altre definizioni con fare; avere; grosso; colpo; fortuna; Lo fa fare il fumo; Codice per fare bonifici; fare tale e quale; Materiale per fare cappelli; Il cadavere dell animale; Quella da pesca può avere il mulinello; avere notizia; Con le corna all inferno si può avere per capello; Il più grosso dito del piede; grosso pezzo di artiglieria; grosso uccello marino; __ azzurra, L aminale più grosso esistente; Un colpo dello sfregiatore; colpo di schermitore; __ campo, colpo vincente nel baseball; Il colpo che a bowling fa cadere tutti i birilli; L inizio della sfortuna ; Portafortuna umano; Numero che può portare o fortuna o sfortuna ; Disgraziatamente, sfortuna tamente;