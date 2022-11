Diresse Anni di piombo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Diresse Anni di piombo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : VON TROTTA

Significato/Curiosita : Diresse anni di piombo

Margarethe von trotta margarethe von trotta, all'anagrafe margarethe maria von trotta (berlino, 21 febbraio 1942), è una regista, sceneggiatrice e attrice... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 novembre 2022

Altre definizioni con diresse; anni; piombo; __ von Sternberg: diresse Marlene Dietrich ne L angelo azzurro; Il Robert che diresse Quella sporca dozzina; Matilde che fondò e diresse Il Giorno; diresse il film L albero degli zoccoli; Il periodo geologico iniziato 500 milioni di anni fa; Janni k giovane tennista; Gianni dello spettacolo; Giovanni , scrittore catanese; Grande strapiombo , precipizio; Intossicazione da piombo ; In oro e in piombo ; Quella senza piombo è nota come verde; Cerca nelle Definizioni