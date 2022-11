Differenzia i vari pneumatici - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Differenzia i vari pneumatici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : BATTISTRADA

Significato/Curiosita : Differenzia i vari pneumatici

Lunare scarab della nasa npt non-pneumatic tires, pneumatici che non richiedono aria: pieni, sono degli pneumatici che invece d'essere gonfiati ad aria...

Applicabili al settore commerciale. pneumatico radiale: 1: battistrada 2: bordo del battistrada 3: carcassa 4: fianco dello pneumatico o spalla 5: pacco... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 novembre 2022

Altre definizioni con differenzia; vari; pneumatici; differenzia no le squadre in campo; Esce dal differenzia le; Si differenzia no per le lingue e i costumi; differenzia le squadre sul terreno; Il rapace negli stemmi di vari Paesi arabi; Nome comune di vari e piante graminacee; Parte invari abile del discorso; vari età d insalata; Varia nei pneumatici ; Azienda francese di pneumatici ; Negli pneumatici ricopre la camera d aria; Come pneumatici flosci; Cerca nelle Definizioni