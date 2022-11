Chi lo osserva, dimagrisce - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Chi lo osserva, dimagrisce. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : DIGIUNO

Significato/Curiosita : Chi lo osserva, dimagrisce

Iperfagia e insonnia. ipertiroidismo, malattia nella quale l'individuo dimagrisce anche se si alimenta più del normale. schizofrenia, in cui si verifica...

Dell'intestino tenue, vedi digiuno (intestino). il digiuno è uno stato di privazione degli alimenti, volontaria o imposta. il digiuno secco consiste nella privazione... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 novembre 2022

