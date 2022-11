L antica città sicula e greca nei pressi di Enna - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L antica città sicula e greca nei pressi di Enna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : MORGANTINA

L antica citta sicula e greca nei pressi di enna

Riprese l'antico nome di enna. la città è stata definita urbs inexpugnabilis dai romani per la sua imprendibilità. nei tre millenni precedenti è stata roccaforte...

Ottenendo l'aiuto di 1 200 soldati di morgantina conquistò, nel 317 a.c., siracusa e fece realizzare l'agorà di morgantina. il massimo splendore fu quindi raggiunto... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 novembre 2022

