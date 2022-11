Una reginetta gialla e pallida ma non è una miss itterica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una reginetta gialla e pallida ma non è una miss itterica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : TEA

Significato/Curiosita : Una reginetta gialla e pallida ma non e una miss itterica

Il bubble tea o naichá è una bevanda rinfrescante, a base di tè freddo, originaria dell'asia orientale, ma reinventata e commercialmente diffusasi in... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 novembre 2022

