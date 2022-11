Il tipico tessuto a quadri per i kilt - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il tipico tessuto a quadri per i kilt. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : TARTAN

Significato/Curiosita : Il tipico tessuto a quadri per i kilt

Occidentale, la gonna è un tipico indumento femminile e di solito riservato alle donne. esistono comunque delle eccezioni, come il kilt scozzese, tradizionalmente...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi tartan (disambigua). il duke of fife tartan, disegnato in occasione del matrimonio tra alexander...

