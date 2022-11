Tesserino di riconoscimento - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tesserino di riconoscimento. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : BADGE

Significato/Curiosita : Tesserino di riconoscimento

Lett. f) del d.p.r. n. 153/2008 ^ andrea marchi, approvato il tesserino di riconoscimento per gli investigatori privati, su forensicnews.it, 7 luglio 2022...

– se stai cercando il singolo dei cream, vedi badge (cream). un badge di identificazione o solo badge (dall'inglese: distintivo) è una tessera in pvc... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 novembre 2022

Altre definizioni con tesserino; riconoscimento; Il tesserino di riconoscimento; Numeri di riconoscimento all università; riconoscimento conferito dall Unesco a certi siti; Un riconoscimento ... pendente; Degno di riconoscimento per le sue qualità; Un ambito riconoscimento per giornalisti e scrittori; Cerca nelle Definizioni