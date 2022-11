Le taglie per i robusti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le taglie per i robusti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : FORTI

Significato/Curiosita : Le taglie per i robusti

È costituita da un pomo, un'impugnatura e una lama a doppio taglio (duplice filo), robusta e con una punta acuminata (a differenza del coltello, che ha...

Giovanni forti – giornalista italiano giuseppe forti – astronomo italiano cesare burali-forti – matematico italiano paradosso di burali-forti forti e liberi... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 novembre 2022

Altre definizioni con taglie; robusti; Battaglie ri, combattivi; Lo è una lama molto taglie nte; Reduce di molte battaglie ; Ha un filo taglie nte; Il pittore Iacopo robusti ; Peli robusti che ricoprono certi animali; Fibra per robusti fili; Poco robusti ; Cerca nelle Definizioni