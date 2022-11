Lo strumento di Ravi Shankar - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo strumento di Ravi Shankar. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : SITAR

Significato/Curiosita : Lo strumento di ravi shankar

Premio imperiale 1997 ravi shankar (varanasi, 7 aprile 1920 – san diego, 11 dicembre 2012) è stato un compositore e suonatore di sitar indiano. virtuoso...

Un suonatore di sitar il sitar è uno strumento musicale a corde dell'india settentrionale; è lo strumento della musica classica indiana più conosciuto... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 novembre 2022

Altre definizioni con strumento; ravi; shankar; strumento del disegnatore; strumento usato per abbassare i picchi dei suoni musicali; strumento musicale della tradizione napoletana; strumento per la rilevazione degli ascolti televisivi; strumento degli ottoni; Il nome della Travi ata; Il cantautore del brano L ottava meravi glia; __ Stravi nskij; Un opera di Moravi a; I raggi ultravi oletti; Lo strumento di cui lindiano Ravi shankar era un virtuoso; Lo suonava Ravi shankar ; Cerca nelle Definizioni