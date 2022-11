Sportivi in costume - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sportivi in costume. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : TUFFATORI

Significato/Curiosita : Sportivi in costume

Nei balli in maschera e nelle feste in costume. i costumi sono comunemente impiegati in occasione di eventi sportivi, durante i quali i tifosi si vestono...

Grazie alla loro spettacolarità, attirando un gran numero di spettatori. i tuffatori possiedono molte delle caratteristiche comuni ai ginnasti tra cui forza...

