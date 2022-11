Lo sono gli atti la cui validità e sospetta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo sono gli atti la cui validità e sospetta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : INFICIATI

Significato/Curiosita : Lo sono gli atti la cui validita e sospetta

Sottoposti a giudizio, il 27 giugno 2008 la congregazione delle cause dei santi firmò il decreto di validità sugli atti dell'inchiesta diocesana. il 30 maggio...

L'ebsione del torneo, come già accaduto per euro 2016, avrebbe di fatto inficiato il valore del torneo mondiale, perché i giocatori avevano già raggiunto... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 novembre 2022

Altre definizioni con sono; atti; validità; sospetta; sono venerati dai fedeli; sono pari in metà; A essi sono stati preferiti i CD; Lo sono gli alvei dei fiumi; sono ottime con il salame; Il catti vo funzionamento delle strutture ospedaliere; Un atti vità da agente segreto; Lo ha l atti vità che non danneggia l ambiente; Up _ to arms, famosa canzone di Batti ato; Fondò II Matti no a Napoli; Testate per provarne la validità ; L essere in corso di validità ; Dà validità a un referendum; Rendere privo di validità ; Invalidità riconosciuta dallo Stato al 100%; sospetta , poco pulita; sospetta ti iscritti a un registro; sospetta ti di diffondere la lebbra; sospetta ti di diffondere il contagio; Avere paura, sospetta re; Cerca nelle Definizioni