Sonno profondo e stagionale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sonno profondo e stagionale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Sonno profondo e stagionale

Narcolettico a raggiungere il sonno profondo durante la notte. rimanendo per la maggior parte del tempo nella fase r.e.m., il cervello non riposa a sufficienza...

Che quello degli orsi non è un vero e proprio letargo. il ricovero degli animali che vanno in letargo si chiama generalmente tana. in chirurgia, si parla...