Rende elastica la gomma - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Rende elastica la gomma. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 15 lettere : VULCANIZZAZIONE

Significato/Curiosita : Rende elastica la gomma

Se stai cercando altri significati, vedi gomma (disambigua). componente in gomma di un telecomando la gomma è un materiale, naturale o sintetico, caratterizzato...

Utilizzata per il gioco dell'hockey su pista ottenuta per vulcanizzazione la vulcanizzazione è un processo di lavorazione della gomma, la quale viene legata... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 novembre 2022

Altre definizioni con rende; elastica; gomma; Se ne realizzano di sorprende nti grazie ai software grafici; L Italia ne comprende 20; Dotato di sorprende nte inventiva; Comprende Tiralo e Carinzia; Un tipo di fascia elastica ; Proteina che rende la pelle elastica ; Proteina elastica del muscolo; Fascia elastica per il piede; I pescatori li calzano di gomma ; Bucare una gomma dell auto; Quelle di gomma fanno il passo felpato; In colla e in gomma ; Cerca nelle Definizioni