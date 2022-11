Quello all occhiello è motivo d orgoglio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quello all occhiello è motivo d orgoglio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : FIORE

Significato/Curiosita : Quello all occhiello e motivo d orgoglio

Aerodinamico e l'elevato comfort interno, fecero di questo elettrotreno il fiore all'occhiello delle ferrovie italiane. fu al tempo motivo di orgoglio nazionale...

Significati, vedi fiore (disambigua). disambiguazione – "fiori" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi fiori (disambigua). il fiore è l'organo... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 novembre 2022

Altre definizioni con quello; occhiello; motivo; orgoglio; quello del PC ha una capienza di gigabyte; Ama fare quello che fanno gli altri ma non è il plagiario; quello d Azov è piccolo; quello d Italia impegna i ciclisti; È a occhiello nella gassa d amante; __ all occhiello = motivo d orgoglio; L occhiello per la cintura; occhiello ; Il motivo per cui si va al ristorante; motivo ornamentale con tralci vegetali; motivo decorativo raffigurante un festone di frutti fiori e foglie; Un falso motivo per fare ciò che si vuole davvero; Un po di orgoglio ; Un po di orgoglio ; orgoglio , dignità; orgoglio sa; Cerca nelle Definizioni