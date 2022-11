Quelle aromatiche profumano i cibi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quelle aromatiche profumano i cibi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : ERBE

Significato/Curiosita : Quelle aromatiche profumano i cibi

È in realtà un comune cavallo: egli osserva infatti che i peti del cavallino sacro profumano di ciliegi in fiore. nel film la grande abbuffata michel...

Se stai cercando altri significati, vedi erbe (disambigua). basilico e cipolletta in senso generico, le erbe sono delle piante utilizzate per i prodotti... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 novembre 2022

Altre definizioni con quelle; aromatiche; profumano; cibi; Si prendono quelle del caso; Sono aggraziate quelle delle ballerine; Si passa a quelle di fatto; Sono nucleari quelle di certi missili; Una nave come quelle usate da Colombo; Dà bacche aromatiche ; Le aromatiche profumano i cibi; Foto 4 Una gita a 4700 vi sono presenti 480 diverse piante aromatiche Ravenna; Producono bacche aromatiche ; Quelle aromatiche servono al cuoco; profumano il bar al mattino; Le aromatiche profumano i cibi; profumano il bagno; Il carbone di cui profumano certi whisky; La cesta con i cibi per i cardinali in conclave; Caratterizza i cibi che s assimilano facilmente; Prodotti che rallentano il deterioramento dei cibi ; cibi , pietanze; Irascibi le e poco socievole; Cerca nelle Definizioni