Può perderla chi ne acquista una straniera - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Può perderla chi ne acquista una straniera. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : NAZIONALITÀ

Significato/Curiosita : Puo perderla chi ne acquista una straniera

Sorrento riprese la propria autonomia dopo la morte di quest'ultimo per poi perderla definitivamente nel 1137, assorbito nel nuovo regno dei normanni. sorrento...

Competizione, la propria nazionalità sportiva. queste regole dipendono da ciascuna federazione sportiva internazionale. inoltre, alcune nazionalità sportive, spesso... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 novembre 2022

Altre definizioni con perderla; acquista; straniera; Si può vincerla o perderla ; Se accade di perderla , non si dice assolutamente niente; perderla vuol dire... non sapere più chi si è; Alzare a lungo la voce fino a perderla ; Le acquista no gli zuccherifici; Si acquista ... dando gas; Modello acquista bile di trasmissione televisiva; acquista no uva dagli affiliati; straniera ; Fuggiasco in terra straniera ; Un modo di lavorare in una casa straniera ; Oppressione straniera cui l Italia fu soggetta; Cerca nelle Definizioni