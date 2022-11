Si prende con l idea che faccia bene - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si prende con l idea che faccia bene. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : MEDICINA

Significato/Curiosita : Si prende con l idea che faccia bene

"in sé" come sinonimo di idea, e invece che di idea del bello, idea del bene, ecc. egli parla addirittura di "bello-in-sé", "bene-in-sé", e così di seguito»...

Altri significati, vedi medicina (disambigua). il bastone di asclepio, spesso utilizzato come simbolo della medicina la medicina è la scienza che studia... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 novembre 2022

Altre definizioni con prende; idea; faccia; bene; La web per riprende re; Comprende le ossa parietali; Si prende prima del primo; prende re in giro in modo umiliante; prende re un premio; __ per idea ; idea originale; Nel Rinascimento, era un idea le di perfezione estetica; Il filosofo dell idea lismo assoluto; Un idea non confermata; Lo è la faccia inferiore delle foglie dei lamponi; Chine con la faccia a terra; Si affaccia sul golfo di Trieste; Si affaccia sulla baia di Biscayne; Città del Messico affaccia ta sul golfo di California; Le persone cui vogliamo bene ; Gli è stato liberamente assegnato un bene patrimoniale; Dare il proprio bene stare; Indulgenze, commiserazioni non sempre bene vole; Chi l ha buona, sta bene ; Cerca nelle Definizioni