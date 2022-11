Permette rapide cotture - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Permette rapide cotture. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 15 lettere : FORNO A MICROONDE

Significato/Curiosita : Permette rapide cotture

Insalate e le cotture in forno. patate a buccia rossa e pasta gialla, caratterizzate dalla polpa soda che le rende indicate per le cotture intense quali...

Il forno a microonde è un elettrodomestico impiegato in cucina che riscalda e cuoce il cibo grazie all'effetto riscaldante ottenuto dall'interazione con... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 novembre 2022

