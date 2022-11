Per suonare il tamburo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Per suonare il tamburo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : BACCHETTE

Significato/Curiosita : Per suonare il tamburo

Vedi tamburo (disambigua). disambiguazione – "tamburi" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi tamburi (disambigua). si definisce tamburo uno...

Cercando altri significati, vedi bacchetta. un paio di bacchette vic firth signature nicko "boomer" mcbrain le bacchette sono oggetti per mezzo dei quali... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 novembre 2022

Altre definizioni con suonare; tamburo; Il suonare del campanello; Risuonare con brevi squilli; Compiere un lavoro suonare un brano musicale; L orecchio utile a suonare e comporre al meglio; Le usa il batterista per suonare ; Arma che può essere a tamburo ; Il tamburo ai piedi del batterista; Tendono la pelle del tamburo ; Un tipo di tamburo ; Può essere a tamburo ; Cerca nelle Definizioni