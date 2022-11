Per il muro ci fu una spaccatura ma non è Berlino - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Per il muro ci fu una spaccatura ma non è Berlino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : CREPA

Significato/Curiosita : Per il muro ci fu una spaccatura ma non e berlino

Europeo fu la germania, e in particolare berlino. uno dei simboli più vividi della guerra fredda fu proprio il muro di berlino, che separava berlino ovest...

crepa padrone, tutto va bene (tout va bien) è un film del 1972 diretto da jean-luc godard e jean-pierre gorin. benché non riconosciuto ufficialmente,... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 novembre 2022

