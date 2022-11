Non occorre per la frutta fresca - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Non occorre per la frutta fresca. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 13 lettere : SCHIACCIANOCI

Significato/Curiosita : Non occorre per la frutta fresca

Ricorda l'antico proverbio «col tempo e con la paglia maturano le sorbe» (ci vuole pazienza, occorre aspettare per vedere i risultati) che si riferisce alle...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi lo schiaccianoci (disambigua). lo schiaccianoci (in russo , šcelkuncik) è un balletto con musiche... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 novembre 2022

Altre definizioni con occorre; frutta; fresca; occorre nel trattare le questioni spinose; Interviene a soccorre re feriti; Urgenza, occorre nza; Può occorre re ai muscoli o alle regole; Per averla occorre tirarla; Il giacimento che si sfrutta ; Le sfrutta no gli impianti idroelettrici; Un quadro con frutta e fiori; frutta e ortaggi venduti ben oltre la loro stagione; Bevanda di vino e frutta tipicamente spagnola; Una pasticca che rinfresca l alito; Bevanda analcolica rinfresca nte di colore bianco; Cappella vaticana affresca ta da Michelangelo; fresca fibra; Una moglie fresca fresca ; Cerca nelle Definizioni