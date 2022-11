Motiva la concessione particolare di una laurea - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Motiva la concessione particolare di una laurea. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : AD HONOREM

Significato/Curiosita : Motiva la concessione particolare di una laurea

Preliminare paolo micheli la concessione del rito abbreviato di giudizio. in carcere, guede ha conseguito nel 2016 la laurea triennale in scienze storiche...

ad honorem è una locuzione latina che significa letteralmente "per onore". si riferisce a una carica, a un titolo o a una funzione il cui conferimento... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 novembre 2022

