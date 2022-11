Mettere sotto sequestro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Mettere sotto sequestro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato/Curiosita : Mettere sotto sequestro

Il sequestro de andré è stato un caso di rapimento avvenuto in sardegna nel 1979, del quale furono vittime il cantautore fabrizio de andré e la sua compagna...

